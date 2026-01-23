Πάτρα: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έπειτα από έλεγχο για παράνομη ρευματοδότηση οικιών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.