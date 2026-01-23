Πάτρα: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έπειτα από έλεγχο για παράνομη ρευματοδότηση οικιών.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Άνω Γλυφάδα: «Γύρισε γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Νέα μαρτυρία για την 56χρονη που πέθανε
Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση και άνοδος θερμοκρασίας, νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές από την επόμενη εβδομάδα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr