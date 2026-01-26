Στο έλεος της χιονοθύελλας Fern οι ΗΠΑ - Τουλάχιστον 14 νεκροί

Η σφοδρή χιονοθύελλα Fern που ξέσπασε το Σαββατοκύριακο έχει παραλύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από το Τέξας έως τη Νέα Υόρκη, δεκάδες πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χιλιάδες δρόμοι έχουν κλείσει, πάνω από δέκα χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα και οι αρχές μετρούν νεκρούς, ενώ προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες.

Τουλάχιστον 14 θάνατοι σε αρκετές πολιτείες έχουν συνδεθεί με την καταιγίδα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία θανάτου.

Αναλυτικά, τα τελευταία στοιχεία:

Στο Τενεσί, οι αρχές επιβεβαιώνουν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες».

Στη Λουιζιάνα, έχουν αναφερθεί δύο «θάνατοι που σχετίζονται με τη χειμερινή καταιγίδα».

Στο Τέξας, το CBS News, μεταδίδει ότι η αστυνομία αναφέρει πως ο θάνατος ενός άνδρα που βρέθηκε σε πρατήριο καυσίμων ενδέχεται να οφείλεται σε ιατρικά αίτια, στις καιρικές συνθήκες ή σε συνδυασμό των δύο.

Επίσης στο Τέξας, ένα 16χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του σε ατύχημα κατά τη διάρκεια έλκηθρου.

Στη Μασαχουσέτη, το CBS μεταδίδει ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε αφού παρασύρθηκε από εκχιονιστικό όχημα.

Στο Κάνσας, η αστυνομία αναφέρει ότι μια γυναίκα βρέθηκε καλυμμένη με χιόνι και ενδέχεται να υπέκυψε σε υποθερμία.

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Zohran Mamdani δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να καθοριστούν τα αίτια των θανάτων».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι μισές πολιτείες

Συνολικά 23 πολιτείες, καθώς και η Ουάσινγκτον DC, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, με τουλάχιστον 10 πολιτείες να έχουν ενεργοποιήσει την Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με το CBS News.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί στις εξής πολιτείες: Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Κονέκτικατ, Ουάσινγκτον DC, Ντέλαγουερ, Τζόρτζια, Ιντιάνα, Κάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μέριλαντ, Μισισίπι, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Πενσιλβάνια, Νότια Καρολίνα, Τενεσί, Τέξας, Βιρτζίνια και Δυτική Βιρτζίνια.

Παράλληλα, εκατοντάδες προειδοποιήσεις για ακραίο ψύχος βρίσκονται σε ισχύ σε μεγάλο μέρος των νότιων ΗΠΑ, ενώ εκατοντάδες ακόμη προειδοποιήσεις για καταιγίδες και ακραίο ψύχος έχουν εκδοθεί για τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Κλειστοί χιλιάδες δρόμοι

Χιλιάδες δρόμοι έχουν κλείσει σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ εξαιτίας της ακραίας κακοκαιρίας.

Εκτεταμένες διακοπές στην κυκλοφορία καταγράφονται στο Τέξας, με τις βορειοανατολικές περιοχές της πολιτείας να πλήττονται ιδιαίτερα από πάγο και χιόνι.

Στην κομητεία Cherokee της Τζόρτζια, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και «να παραμείνουν στο σπίτι αν είναι δυνατόν».

Στην Ιντιάνα, το σύστημα παρακολούθησης Trafficwise ενημερώνει τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο για τους κλειστούς δρόμους σε ολόκληρη την πολιτεία.

Όσον αφορά τη Βόρεια Καρολίνα, η υπηρεσία DriveNC αναφέρει ότι «συνιστάται να μείνετε στο σπίτι και μακριά από τους δρόμους για ακόμη μία ημέρα, αλλά αν πρέπει να μετακινηθείτε, κινηθείτε ΑΡΓΑ».

Ακυρώθηκαν περισσότερες από 10.000 πτήσεις σήμερα



Ο αριθμός των πτήσεων που έχουν ακυρωθεί σήμερα έχει πλέον αυξηθεί στις 10.061, σύμφωνα με την ιστοσελίδα FlightAware.

Η Νέα Υόρκη έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την κακοκαιρία, με 379 πτήσεις να ακυρώνονται και περισσότερες από 30 να καθυστερούν στα αεροδρόμια JFK, LaGuardia και Newark.

Η χιονοκαταιγίδα συμβάλλει επίσης σε εκτεταμένες ακυρώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης, καθώς και στα αεροδρόμια Dulles, Reagan και Baltimore στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον.

Και πέρα από τα σύνορα, το αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα, με πολλές εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις να καθυστερούν ή να ακυρώνονται.

Κλειστά σχολεία λόγω παγετού

Πολλά σχολεία είναι κλειστά σε περιοχές των ΗΠΑ που έχουν πληγεί από τη χιονοκαταιγίδα.

Στο Τέξας, χιλιάδες μαθητές επηρεάζονται καθώς πολλά σχολεία είναι κλειστά και τα μαθήματα ακυρώνονται.

Οι αρχές δημοσίευσαν μια λίστα με δεκάδες σχολεία που έκλεισαν στην Αλαμπάμα.

Στη γειτονική πολιτεία του Τενεσί, πολλά δημόσια σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια δήλωσαν ότι κλείνουν προσωρινά.

Στα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης , οι μαθητές έχουν σταλεί σπίτι για εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Και στο Οχάιο ορισμένα σχολεία έχουν κλείσει, ενώ άλλα έχουν προβεί σε διαδικτυακή διδασκαλία.