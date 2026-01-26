Εκλογές στο Σωματείο Ιπποκράτης του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας: Τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Σωματείου εργαζομένων "Ο Ιπποκράτης" στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Παρών Άγιος Ανδρέας που έγιναν στις 21 - 22/1/2026 έχουν ως εξής:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 1126

ΨΗΦΙΣΑΝ: 911

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 51

ΕΓΚΥΡΑ: 860 για Δ.Σ.

Έλαβον:

Η παράταξη ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΥΣΤΕΡΙ 396 ψήφους & ποσοστό 46,04 %.

Εκλέγει 6 μέλη στο νέο ΔΣ, τους εξής:

1. ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΘΑΝΟΣ

3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

4. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ

5. ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΕΙ 2

1. ΚΟΥΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2. ΤΕΤΖΕΡΑ ΜΠΕΤΤΥ.

Το Συνδικαλιστικό Νυστέρι στις προηγούμενες εκλεογές το 2023 είχε λάβει (355 ψήφους) και ποσοστό (43,70%).

Η παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ έλαβε 374 ψήφους και ποσοστό 43,49 %.

Στις προηγούμενες εκλογές το 2023 είχε πάρει 300 ψήφους & ποσοστό (36,90%).

Εκλέγονται οι:

1. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΝΝΥ

2. ΧΑΒΕΛΕ ΑΜΑΛΙΑ

3. ΔΕΛΗΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4. ΚΟΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ

6. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ

Σημείωση: Στις θέσεις 3,4 & 5 υπάρχει ισοψηφία & θα γίνει κλήρωση.

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 2

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ

2. ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Η παράταξη ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ έλαβε 90 ψήφους & ποσοστό 10,47 %.

Στις εκλογές του 2023 είχε λάβει 83 ψήφους & ποσοστό (10,20%).

Εκλέγει 1 έδρα στο ΔΣ

1. ΛΙΩΛΗ ΒΕΝΗ.

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.

*Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων "Ο Ιπποκράτης" του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 μετά από σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου Μιχάλη Στελλάτου, όπως αναφέρει η σχετική ανκοίνωση της εφορευτικής επιτροπής.