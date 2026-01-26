Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τον αγωγό ύδρευσης που έσκασε και τραυμάτισε τέσσερις εργάτες της ΕΥΑΘ

Περίπου στα δύο μέτρα έφτασε το ύψος του νερού που βγήκε όταν νέος αγωγός που εγκαθιστούσε συνεργείο της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη έσπασε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις εργάτες.

Στο βίντεο που φέρνει στο «φως» το voria.gr, φαίνεται το νερό να αναβλύζει με πολύ μεγάλη ορμή δημιουργώντας έναν μεγάλο πίδακα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος.

Εργάτες προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί, ενώ απεικονίζεται και ένας από αυτούς να κάθεται σε μία καρέκλα στον δρόμο -πιθανώς ο εργάτης με το κάταγμα στο κάτω άκρο-, καθώς και κάποιοι που προσπαθούν να βοηθήσουν ορισμένους από τους τραυματίες οι οποίοι λίγο αργότερα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Το βίντεο