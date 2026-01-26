Ο Γιάνης Βαρουφάκης στην Πάτρα: Ανοιχτή συζήτηση με πολίτες- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Διάλογος για την πολιτική, την οικονομία και την καθημερινότητα

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, βρέθηκε στην Πάτρα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με πολίτες σε μια ανοιχτή συζήτηση στο ΜΟΝΟ Bar.

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και στόχευσε σε έναν ζωντανό διάλογο με τους πολίτες, γύρω από ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η πολιτική κατάσταση στη χώρα, η οικονομία, η λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά και τα προβλήματα της καθημερινότητας, που απασχολούν την κοινωνία.

Η συζήτηση είχε συμμετοχικό χαρακτήρα, με ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση ανταλλαγή απόψεων. 

Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη στην Πάτρα εντάχθηκε στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του ανά την Ελλάδα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γιάνης Βαρουφάκης ΜέΡΑ25

