Ο Γιάνης Βαρουφάκης στην Πάτρα: Ανοιχτή συζήτηση με πολίτες- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, βρέθηκε στην Πάτρα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με πολίτες σε μια ανοιχτή συζήτηση στο ΜΟΝΟ Bar.

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και στόχευσε σε έναν ζωντανό διάλογο με τους πολίτες, γύρω από ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η πολιτική κατάσταση στη χώρα, η οικονομία, η λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά και τα προβλήματα της καθημερινότητας, που απασχολούν την κοινωνία.

Η συζήτηση είχε συμμετοχικό χαρακτήρα, με ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση ανταλλαγή απόψεων.

Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη στην Πάτρα εντάχθηκε στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του ανά την Ελλάδα.