Νάξος: Η εντυπωσιακή μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα

Μετ’ εμποδίων έγιναν οι πτήσεις το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο της Νάξου, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τους πιλότους.

Οι ισχυρές ριπές σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα, λόγω της έντονης συννεφιάς, δημιούργησαν ένα απαιτητικό σκηνικό για πιλότους και πληρώματα.

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το cyclades24.gr, οι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Sky Express και της Olympic Air έγιναν με ασφάλεια.

Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.