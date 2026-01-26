Έκοψε την πίτα του, το σπιράλ - ΦΩΤΟ

Με τη συμμετοχή πολλών μελών και σε γιορτινό κλίμα, η δημοτική παράταξη «σπιράλ» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά της το μεσημέρι της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 στο καφέ «Ωδείο», στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συνέχισης της κοινής της πορείας για το μέλλον της Πάτρας.

Η ανακοίνωση του σπιράλ αναφέρει: "Με κάλεσμα στον κύκλο των μελών της επέλεξε η δημοτική παράταξη «σπιράλ» να κόψει φέτος την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Η εκδήλωση έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 στο καφέ «Ωδείο» της Πλατείας Αγίου Γεωργίου και εξελίχθηκε σε μία πολυπληθή συνάντηση σε γιορτινό κλίμα, με πολύ ενθουσιασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον της πόλης.

Ο Πέτρος Ψωμάς απευθύνθηκε στα μέλη της παράταξης συγχαίροντας τα για το πείσμα και την επιμονή τους και εκπέμποντας το μήνυμα «Μας ενώνει το όραμα για μια άλλη Πάτρα!». Όπως εξήγησε, με βάση και τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα και τις διαρκείς επαφές του με το αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι της χώρας «συνήθως η συγκολλητική ουσία των δημοτικών παρατάξεων είναι είτε η εξουσία είτε η διεκδίκησή της». «Κι όμως, εμάς στο σπιράλ» συμπλήρωσε «μας συνδέει έντονα το κοινό όραμα για μια άλλη Πάτρα, γι’ αυτό και παραμένουμε ενωμένοι και δραστήριοι, επτά χρόνια τώρα, χωρίς να απογοητευόμαστε, χωρίς να υποστέλλουμε την σημαία».

Ο επικεφαλής του σπιράλ μετέφερε τον θαυμασμό και σεβασμό πολλών αυτοδιοικητικών παραγόντων από δήμους που πρόσφατα επισκέφτηκε για το εγχείρημα «σπιράλ» που, όπως θύμισε, «είναι η μόνη οργανωμένη παράταξη στη χώρα, με καταστατικό, όργανα, ομάδες εργασίας, συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και εκλογή της ηγεσίας από τη βάση». Παράλληλα εξήρε την πολυσυλλεκτικότητα της ανεξάρτητης παράταξης, όπου «άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες μπορούμε και συνυπάρχουμε, συνεννοούμαστε και συνεργαζόμαστε, διαμορφώνοντας από κοινού θέσεις, προτάσεις και πολιτική προσέγγιση για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο Πατρέων, πιστοί στις αρχικές αξίες και αρχές μας».

Με την ευκαιρία συνεχάρη τα στελέχη της παράταξης για την άοκνη συμμετοχή τους στα συμβούλια, τις επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα του δήμου, καθώς και τα μέλη των ομάδων εργασίας για την συνεχή τους παρουσία στην κοινωνία, την παραγωγή έργου και τις δράσεις που κατά καιρούς διοργανώνουν.

Την κοπή της πίτας ακολούθησε μία συνεστίαση στο κέντρο «Βύσσοινο» της Γεροκωστοπούλου, όπου τα μέλη της παράταξης γευμάτισαν, αντάλλαξαν απόψεις, μοιράστηκαν δώρα μέσω μιας εορταστικής λαχειοφόρου και διασκέδασαν μέχρι αργά το απόγευμα. Το σπιράλ ευχαριστεί τις διευθύνσεις των δύο καταστημάτων εστίασης για την φιλοξενία των εκδηλώσεων καθώς και τους δωροθέτες για τα πλούσια δώρα".