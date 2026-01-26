Back to Top
Παρουσίαση βιβλίου «Ανομολόγητα της Άνοιξης» της Πατρινής ποιήτριας Αναστασίας Κλώνη

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ευτυχία Λαμπροπούλου

Η Αναστασία Κλώνη και οι εκδόσεις Άνω Τελεία παρουσιάζουν τη συλλογή χαϊκού «Ανομολόγητα της Άνοιξης» την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ώρα 7:00 μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς (Κορίνθου 241, Πάτρα).

Για το βιβλίο και τη δημιουργό θα μιλήσουν οι:
- Παναγιώτα Π. Λάμπρη, συγγραφέας
- Ειρήνη Μπόμπολη, ποιήτρια

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ευτυχία Λαμπροπούλου (περ. Πατρινόραμα).

Η Αναστασία Κλώνη γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα. Σπούδασε Θεολογία στο ΑΠΘ και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στο ΠΑΔΑ και στο ΕΛΜΕΠΑ. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής, είναι δεξιοτέχνις στο μπουζούκι, ενώ κατέχει ερασιτεχνικό πτυχίο στους ευρωπαϊκούς και λάτιν χορούς. Απασχολείται επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η συλλογή χαϊκού «Ανομολόγητα της άνοιξης» είναι το δεύτερο βιβλίο της, τέσσερα χρόνια μετά την ποιητική συλλογή «Στην αρχή του ταξιδιού». Έχει επίσης συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις.

