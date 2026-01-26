Γιώργος Βελισσάρης: «Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο χαρούμενος» δηλώνει για τη γέννηση του εγγονού του

Παππούς για πρώτη φορά έγινε προ ημερών ο Γιωργος Βελισσάρης και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο τραγουδιστής βιώνει πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας και όπως λέει, δεν περίμενε ποτέ ότι θα αισθανθεί τέτοια συναισθήματα στη ζωή του.

Το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Βελισσάρης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και στην Χριστιάνα Κοχλατζή. Περιέγραψε τα συναισθήματά του για το χαρμόσυνο γεγονός και τόνισε πως τόσο ο εγγονός όσο και η κόρη του, χαίρουν άκρας υγείας.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο χαρούμενος και τόσο ευτυχισμένος. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, να νιώσω έτσι. Γεννήθηκε τρία τετρακόσια πενήντα. Η Δώρα, όλα καλά είναι, γέννησε φυσιολογικά. Ταλαιπωρήθηκε βέβαια τρεις-τέσσερις μήνες γιατί ήταν κάτω στο κρεβάτι. Της είχε πει ο γιατρός δεν έκανε να περπατάει. Ήταν πέντε μήνες κάτω στο κρεβάτι», είπε αρχικά ο Γιώργος Βελισσάρης.

«Μοιάζουμε όλοι η οικογένεια κι ο γαμπρός είναι σαν να είναι παιδί μας, είναι παιδί μας. Στο σπίτι μας θα έρθουνε για αρχή, δικό της είναι το σπίτι το δικό μας, και μετά θα πάνε σπίτι τους όταν σαραντίσει πρώτα ο Θεός», συμπλήρωσε ο Γιώργος Βελισσάρης.