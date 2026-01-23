Ο Γιώργος Βελισσάρης έγινε παππούς: Η ανάρτηση στο Instagram με την κόρη και τον εγγονό του

Παππούς για πρώτη φορά έγινε ο Γιώργος Βελισσάρης και πλέει σε πελάγη ευτυχίας και βιώνει πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας.

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής, το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) η κόρη του γέννησε ένα υγιές αγοράκι σε κλινική της Πάτρας. Ο Γιώργος Βελισσάρης που εκπροσωπεί με επιτυχία το λαϊκό τραγούδι δημοσίευσε δύο τρυφερές φωτογραφίες με την κόρη του, τη Δώρα Βελισσάρη.

Στη μία ποζάρει ο ίδιος μαζί με τη νέα μανούλα, ενώ στη δεύτερη η Δώρα Βελισσάρη κρατάει στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της και λάμπει από χαρά.

Σήμερα η κόρη μου με έκανε παππού για πρώτη φορά. Καλωσόρισες στη ζωή μας μικρέ μου πρίγκιπα. Να είσαι πάντα γερός, τυχερός και ευτυχισμένος. Περήφανος παππούς & περήφανος μπαμπάς