Ο Γιώργος Βελισσάρης έγινε παππούς: Η ανάρτηση στο Instagram με την κόρη και τον εγγονό του

Οι γλυκές φωτογραφίες της νέας μητέρας και του νεογέννητου γιου της
Παππούς για πρώτη φορά έγινε ο Γιώργος Βελισσάρης και πλέει σε πελάγη ευτυχίας και βιώνει πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας.
Όπως αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής, το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) η κόρη του γέννησε ένα υγιές αγοράκι σε κλινική της Πάτρας. Ο Γιώργος Βελισσάρης που εκπροσωπεί με επιτυχία το λαϊκό τραγούδι δημοσίευσε δύο τρυφερές φωτογραφίες με την κόρη του, τη Δώρα Βελισσάρη.
Στη μία ποζάρει ο ίδιος μαζί με τη νέα μανούλα, ενώ στη δεύτερη η Δώρα Βελισσάρη κρατάει στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της και λάμπει από χαρά.
Σήμερα η κόρη μου με έκανε παππού για πρώτη φορά. Καλωσόρισες στη ζωή μας μικρέ μου πρίγκιπα. Να είσαι πάντα γερός, τυχερός και ευτυχισμένος. Περήφανος παππούς & περήφανος μπαμπάς
«Τη γυναίκα μου δεν μου την έδιναν ο πεθερός και η πεθερά και την έκλεψα τρεις φορές. Ήταν 15 χρονών, όταν την πήρα», έχει εξομολογηθεί για τη σύζυγό του στο παρελθόν ο τραγουδιστής, Γιώργος Βελισσάρης.
