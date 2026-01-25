Εριέττα Κούρκουλου σε Βύρωνα Βασιλειάδη: Βρήκαμε ένα σπίτι ο ένας στην αγκαλιά του άλλου

Η ανάρτηση της Εριέττα Κούρκουλου
Η Εριέττα Κούρκουλου προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση για να γιορτάσει τα οκτώ χρόνια της σχέσης της με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της για εκείνον.
Η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βύρωνα Βασιλειάδη στις 28 Ιουλίου 2020 και έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια. Η Εριέττα Κούρκουλου δημοσίευσε την Κυριακή (25.01.2026) μία σειρά από φωτογραφίες τους και εξέφρασε τα δυνατά συναισθήματα που τρέφει για τον σύζυγό της.
«8 χρόνια από τότε που το εγώ έγινε εμείς. Οκτώ χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε το δικό μας “για πάντα”. Άλλοι τότε, άλλοι σήμερα, όμως το χαμόγελο που συνοδεύει την δική σου σκέψη πάντα επιμένει, όπως και η αγάπη μου και ο θαυμασμός μου για εσένα.
Ταξίδια, φιλοδοξίες, όνειρα, δύο παιδιά και ένα σπίτι που ποτέ δεν είχε για εμάς διεύθυνση.
Ένα σπίτι που βρήκαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Οκτώ χρόνια τώρα σε συνεχόμενη κίνηση κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μια περιπέτεια που δεν φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα.
Σε ευχαριστώ για αυτό. Για τη φούσκα που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε σε έναν αφιλόξενο κόσμο. Για την έμπνευση που μου δίνεις και τον άνθρωπο στον οποίο εξελίσσομαι ούσα δίπλα σου.
Έρχονται δύσκολες, όμορφες, σημαντικές και ασήμαντες ημέρες, όμως όσες ξεκινούν με ένα τρέξιμο και ένα κουλούρι και τελειώνουν με ένα εξαντλημένο “Σε αγαπώ” σε ένα κρεβάτι όπου πλέον μας χωρίζουν δύο μικροί άνθρωποι, εγώ θα είμαι εντάξει – όχι απλά εντάξει, θα είμαι ευτυχισμένη!» έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου.
«Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ ως μαμά, σίγουρα κάνω λάθη», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα, η Εριέττα Κούρκουλου, που είναι μητέρα δύο αγοριών.
