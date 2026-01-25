Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη- Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο δημοσιεύτηκαν στο Instagram
Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (25.01.2026) ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, που σε λίγο καιρό περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο δημοσιεύτηκαν στο Instagram και κοινοποιήθηκαν από φίλους των πρώην παικτών του «Survivor», καθώς και σε σελίδες των θαυμαστών τους.
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη φορούσε ένα ρομαντικό νυφικό και πέπλο, ενώ είχε τα μαλλιά της χτενισμένα ψηλά.
Ο Σάκης Κατσούλης από την άλλη, διάλεξε για την ξεχωριστή αυτή στιγμή της ζωής του να βάλει ένα μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο.
Το αγαπημένο ζευγάρι που από το περασμένο καλοκαίρι κάνει σχέδια γάμου, την Πέμπτη (08.01.2026) έκανε gender reveal πάρτι για να μάθει το φύλο του μωρού που περιμένει. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι θα αποκτήσουν αγοράκι.
