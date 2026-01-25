MasterChef- spoiler: Όσα θα δούμε μετά τις οντισιόν

Το «MasterChef» επέστρεψε στο πρόγραμμα του STAR με τον 10ο κύκλο του, ανεβάζοντας φέτος τον βαθμό δυσκολίας για τους διαγωνιζόμενους.

Την περασμένη εβδομάδα προβλήθηκαν οι οντισιόν, στη διάρκεια των οποίων οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ξεχώρισαν τους πιο ταλαντούχους υποψήφιους μάγειρες, δίνοντάς τους το εισιτήριο για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Ωστόσο, φέτος που είναι ο 10ος κύκλος του «MasterChef», όλα είναι διαφορετικά, καθώς οι παίκτες θα χωριστούν σε δύο διαφορετικές μπριγάδες, οι οποίες θα μένουν σε ξεχωριστά σπίτια και θα δίνουν τις πιο επικές μαγειρικές μάχες.

Στο επεισόδιο που θα προβληθεί τη Δευτέρα (26.01.2026) οι τρεις κριτές υποδέχονται τους παίκτες που έχουν περάσει στις οντισιόν στη νέα κουζίνα του διαγωνισμού και τους ζητούν να τα δώσουν όλα, δημιουργώντας τα πιο γευστικά και όμορφα πιάτα. Ωστόσο, εκείνοι που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες θα δουν και το όνειρό τους να τελειώνει πριν καλά – καλά αρχίσει.