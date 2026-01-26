Γιώργος Μαζωνάκης: Η αντίδρασή του όταν κόπηκε ο ήχος στο μαγαζί που εμφανίζεται

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται με επιτυχία στην Αθήνα.

Ενώ ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στην πίστα ξαφνικά έσβησαν τα φώτα και κόπηκε ο ήχος! Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία.

Έτσι, συγκέντρωσε τους συνεργάτες του στο κέντρο της πίστας, όπου ξεκίνησε να τραγουδάει με τη συνοδεία κάποιων οργάνων το κομμάτι «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, χωρίς μικρόφωνο.

Ταυτόχρονα, ζήτησε από τον κόσμο να πλησιάσει στη σκηνή για να μπορεί να απολαύσει καλύτερα το πρόγραμμα, ενώ δίπλα του βρέθηκε και ο Αpon, με τον οποίο εμφανίζονται στο ίδιο σχήμα.

Ο κόσμος ενθουσιασμένος σιγοτραγουδούσε μαζί με τον γνωστό καλλιτέχνη και μόλις τελειώσει το κομμάτι χάρισε στον Γιώργο Μαζωνάκη το πιο δυνατό του χειροκρότημα, αποθεώνοντας τον.

Aμέσως μετά, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε και το κομμάτι «Ραγίζει απόψε η καρδιά», του Νίκος Παπάζογλου, καθώς και το δικό του, «Παιδί της νύχτας».

Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα με τα φώτα αποκαταστάθηκε γρηγορότερα από το πρόβλημα του ήχου και ο ερμηνευτής συνέχισε να τραγουδά χωρίς μικρόφωνο.

«Κόπηκε ο ήχος για λίγα λεπτά στην Ακτή Πειραιώς, όμως αυτό δεν πτόησε κανέναν», έγραφε η ανάρτηση που δημοσιεύθηκε σε fan page του τραγουδιστή στο Instagram για το απρόοπτο συμβάν.