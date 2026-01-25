Πατρινό Καρναβάλι 2026: Με κέφι και δράση το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκαν οι δράσεις του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, με τα συμμετέχοντα πληρώματα να γεμίζουν την πόλη της Πάτρας με ζωντάνια, φαντασία και καρναβαλικό παλμό.

Σήμερα Κυριακή οι δράσεις μετταφέρθηκαν τα Ψηλά Αλώνια.

Τα πληρώματα δοκιμάστηκαν σε πρωτότυπες και χιουμοριστικές «δουλειές του σπιτιού», στο πλαίσιο μιας φάσης πλατείας που περιλάμβανε πέντε παιχνίδια, καθώς και μια μεγάλη έκπληξη που προκάλεσε ενθουσιασμό και… ντόρο στους συμμετέχοντες και τους παρευρισκόμενους.

Το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού συνέχισε να χαρίζει μοναδικές στιγμές διασκέδασης, με τη δράση να κορυφώνεται και το καρναβαλικό κλίμα να απλώνεται σε κάθε γωνιά της πόλης.