Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2695: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Δείτε αναλυτικά
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2695, σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026.
Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.
Μινεάπολη: Οργή μετά τον θάνατο του 37χρονου από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα- Ο Τραμπ στρέφεται κατά των τοπικών Αρχών
Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα- Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του
Τεχεράνη: Αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή αμερικανική επίθεση- Σε καταφύγιο ο Χαμενεΐ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr