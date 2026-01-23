Αθλητική Καρναβαλιάδα στο Καρναβάλι των Μικρών

Ετοιμάσου για ατελείωτο παιχνίδι σε… καρναβαλικούς ρυθμούς!

Πάτρα, έρχεται … Αθλητική Καρναβαλιάδα για τα παιδιά! Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 από τις 11 πμ έως τις 2 μμ ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων Atlas Arena (στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 34, στα Δεμένικα) μετατρέπεται σε … καρναβαλικό γήπεδο για να φιλοξενήσει για πρώτη φορά την Αθλητική Καρναβαλιάδα στο Πατρινό Καρναβάλι!

Οι μικροί για μια ακόμα φορά στο προσκήνιο στο Καρναβάλι μας!

Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών 2026, οι μικροί αναλαμβάνουν δράση και γίνονται πρωταγωνιστές.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο, νέο εγχείρημα όπου οι συμμετέχοντες είναι ηλικίας από 6 ετών έως 12 και προέρχονται από Αθλητικούς Συλλόγους της πόλης μας.

Για τρεις ώρες θα ξεδιπλωθούν δράσεις αθλητικού περιεχομένου με Καρναβαλικό ύφος και διάφορα παιχνίδια-έκπληξη που συνδυάζουν τον αθλητισμό με το Καρναβάλι.

Οι συμμετέχοντες θα είναι ντυμένοι καρναβαλικά.

Στόχος της δράσης είναι τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στον αθλητισμό και να διασκεδάσουν.

Η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρία Αγουρίδη θα δίνει κέφι και ρυθμό στα παιδιά, ενώ ο dj Γιάννης Θανόπουλος από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας με τις μουσικές επιλογές του θα διαμορφώνει την ταιριαστή καρναβαλική ατμόσφαιρα. Το μουσικό άρμα που θα βρίσκεται στον χώρο, θα υποστηρίζει τη δράση.

Γιατί το Καρναβάλι είναι νιάτα, ζωντάνια, χαρά για τη ζωή! Είναι και Αθλητισμός!

Γιατί όταν ο Αθλητισμός συναντά το Πατρινό Καρναβάλι, τότε... το παιχνίδι γίνεται πάρτι!

*Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ώρα: 11.00 π.μ. στις αθλητικές εγκαταστάσεις Atlas Arena (Χαριλάου Τρικούπη 34, Δεμένικα).

*Το Καρναβάλι των Μικρών 2026 πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).