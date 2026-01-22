Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί του δυστύχηματος - Υπό εξέταση το σιδηροδρομικό δίκτυο

Άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας υπό εξέταση μετά το δεύτερο θανατηφόρο ατύχημα σε τρεις ημέρες

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο μετά από νέο σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στη Βαρκελώνη, μόλις λίγες ημέρες μετά το τραγικό ατύχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 άτομα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 152 άλλων σε σύγκρουση δύο υψηλών ταχυτήτων τρένων.

Το δεύτερο ατύχημα συνέβη περίπου στις 9 το βράδυ της Τρίτης (20/1), όταν κατέρρευσε τοίχος πάνω στις ράγες κοντά στη Γκελίδα, περιοχή της Καταλονίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί τρένο. Ένας εκπαιδευόμενος οδηγός, ο 27χρονος Φερνάντο Ουέρτα από τη Σεβίλλη, σκοτώθηκε και 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με πέντε από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, η κατάρρευση του τοίχου προκλήθηκε από τις εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την Καταλονία. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, το τοπικό δίκτυο έκλεισε για επιθεωρήσεις, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκαλώντας χάος στους δρόμους.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς όμως σοβαρές συνέπειες, όταν ένα τρένο στην ακτή Μαρεσμέ κοντά στη Βαρκελώνη χτύπησε βράχο στις ράγες. Μετά από καθυστέρηση, το τρένο συνέχισε το ταξίδι του.

Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν το μεγαλύτερο συνδικάτο οδηγών τρένων της Ισπανίας να κινητοποιηθεί προκειμένου να διασφαλίσει τη ασφάλεια του επαγγέλματος.

«Θα απαιτήσουμε ποινική ευθύνη από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις σιδηροδρομικές υποδομές», ανέφερε σε δήλωσή του το συνδικάτο Semaf την Τετάρτη. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε τη συνεχιζόμενη φθορά του σιδηροδρομικού δικτύου» και κάλεσε για «επείγοντα νέα μέτρα».

Τα δύο ατυχήματα επικεντρώνουν την προσοχή στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας – τόσο στο υπερσύγχρονο δίκτυο AVE υψηλής ταχύτητας μήκους 4.000 χιλιομέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε κυρίως με χρηματοδότηση της ΕΕ, όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες που είναι υποχρηματοδοτημένες και αναξιόπιστες.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, υποστήριξε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Telecinco ότι τα δύο ατυχήματα ήταν «εντελώς άσχετα». Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν πίεση στην κυβέρνηση. «Απαιτούμε άμεση διευκρίνιση για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας» έγραψε στο X ο πρόεδρος του δεξιού κόμματος του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

Ωστόσο, αν και τα τελευταία ατυχήματα εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια, σύμφωνα με τα στατιστικά της ΕΕ, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 2024, συνολικά 16 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα στα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και ένας επιβάτης στην Ισπανία. Κατά την ίδια περίοδο, υπήρξαν 20.000 θύματα από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη.