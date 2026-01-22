«Η μικρή μας Σμύρνη»: Θεατρική παράσταση από το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής Πατρών

Πραγματοποιείται το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θεατράκι του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών και περιχώρων (Φωκαίας 26), η θεατρική παράσταση: «Η μικρή μας Σμύρνη», με το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της « Πολυφωνικής» (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου).

Συνδιοργανωτής της παράστασης θα είναι ο «Παμμικρασιατικός», με τη συνδρομή του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την υπεύθυνη του βεστιαρίου, κα Αλεξάνδρα Στρατοπούλου (ενδυματολογική κάλυψη και επιμέλεια των ηθοποιών) όπως και με την βοήθεια του κ. Τάσου Παπάκου στο στήσιμο του σκηνικού της παράστασης.

Η παράσταση «ανεβαίνει» με αφορμή τα 100 χρόνια των προσφυγικών συνοικισμών της πόλης μας και με σεβασμό στις αλησμόνητες πατρίδες και με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ για το κοινό. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ολιγόλεπτη αναφορά στους «Πρόσφυγες του '22 στην Πάτρα», από την ιστορικό, Γιώτα Καΐκα Μαντανίκα, η οποία θα αναφερθεί στην εγκατάσταση των προσφύγων, τη δημιουργία των αστικών και αγροτικών συνοικισμών, αλλά και για τον τρόπο που η πολιτεία, τους αντιμετώπισε.