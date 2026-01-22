Τηλεθέαση: Μάχη στην prime time για την πρωτιά στο δυναμικό κοινό

Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε ο Άγιος Έρωτας το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Η σειρά του Alpha σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στην prime time και με μέσο όρο 16,9% πάτησε στην κορυφή του δυναμικού κοινού.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν το MasterChef με 15,9% και το Survivor με 14,2%.

Το «Μια νύχτα μόνο» είχε 12,1%, η εκπομπή του Παπαχελά για τα Ίμια 11,7%, η Γη της Ελιάς 10,9%, το Grand Hotel 8,1%, το Παιδί 2,4%, το Real View 2,4% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» 1,9%.

Όσον αφορά τα προγράμματα που ξεκινούσαν στη ζώνη των 20:00, οι Ράδιο Αρβύλα είχαν μέσο όρο 16,6%, ενώ το «Να μ’ αγαπάς» βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής με 16,4%.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.