Τηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσε το Survivor στο δεύτερο επεισόδιο;

Υψηλά ποσοστά στα νούμερα τηλεθέασης σημείωσε το Survivor στο δεύτερο επεισόδιό του, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.
Το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ είχε μέσο όρο 18% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 22,4% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.
Στο γενικό σύνολο, είχε 20,9% μέσο όρο, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,1% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.
Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό το Παιδί βρέθηκε στο 3,3%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» είχε 1,6% και το Real View 1,6%.
Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το Παιδί είχε μέσο όρο 4,4%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» 2,1% και το Real View 2%
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Survivor – 18%
Το παιδί – 3,3%
Καλά θα πάει κι αυτό – 1,6%
Real View – 1,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Survivor – 20,9%
Το παιδί – 4,4%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,1%
Real View – 2%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
ΠΗΓΗ zappit.gr
