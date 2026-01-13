Τηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσε το Survivor στο δεύτερο επεισόδιο;

Υψηλά ποσοστά στα νούμερα τηλεθέασης σημείωσε το Survivor στο δεύτερο επεισόδιό του, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ είχε μέσο όρο 18% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 22,4% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.

Στο γενικό σύνολο, είχε 20,9% μέσο όρο, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,1% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό το Παιδί βρέθηκε στο 3,3%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» είχε 1,6% και το Real View 1,6%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το Παιδί είχε μέσο όρο 4,4%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» 2,1% και το Real View 2%

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Survivor – 18%

Το παιδί – 3,3%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,6%

Real View – 1,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Survivor – 20,9%

Το παιδί – 4,4%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,1%

Real View – 2%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

ΠΗΓΗ zappit.gr