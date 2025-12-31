«Οι αθώοι»: Η μεγάλη παραγωγή του Mega που υπόσχεται να συναρπάσει τους τηλεθεατές

Η σειρά αναμένεται στις αρχές του νέου έτους στις οθόνες μας

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι αθώοι», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 ετοιμάζεται να ταξιδέψει το τηλεοπτικό κοινό στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, ζωντανεύοντας μία από τις πιο δυνατές ιστορίες αγάπης της νεοελληνικής λογοτεχνίας. H σειρά «Οι αθώοι», που έρχεται στο MEGA, είναι βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος», η σειρά φέρνει στην οθόνη ένα κινηματογραφικό σύμπαν όπου το πάθος συγκρούεται με τη μοίρα και η ενοχή αναζητά τη λύτρωση. Η σειρά έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών χάρη στο εντυπωσιακό trailer που προβάλλεται στον αέρα του σταθμού. Η δράση ξεκινά από την Ήπειρο του 1886, ακολουθώντας την οδύσσεια της Αρετής που, κατατρεγμένη, αναζητά καταφύγιο στην Κέρκυρα. Εκεί, ανάμεσα σε φτωχούς μικροκτηματίες και έντονες κοινωνικές προκαταλήψεις, ξετυλίγεται μια ιστορία όπου η αγάπη παλεύει με τη μοίρα και μόνο η συγχώρεση μπορεί να φέρει τη λύτρωση.

Υπόθεση

Κεντρικός ήρωας του έργου είναι ο Γιάννος ή Τουρκόγιαννος (Κώστας Νικούλι), ένας «αθώος-ένοχος». Γιος της Αρετής, μιας φτωχής χριστιανής που βιάστηκε από έναν Τούρκο ληστή, ο Γιάννος αντιμετωπίζεται ως εσαεί «ξένος» και «νόθος» στον τόπο του. Παρά την έμφυτη καλοσύνη και την ευαίσθητη φύση του, το εχθρικό περιβάλλον και η κοινωνική καταφρόνια τον οδηγούν σε μια πορεία γεμάτη δοκιμασίες. Ο Γιάννος μεγαλώνει μαζί με τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη), την οποία ερωτεύεται βαθιά, όμως εκείνη παντρεύεται τελικά τον Γιώργη Αράθυμο (Κίμων Κουρής). Πληγωμένος, ο Γιάννος φεύγει από το νησί, αλλά επιστρέφει χρόνια αργότερα, έχοντας αλλάξει ριζικά μετά από μια περίοδο εξορίας και ασκητικής ζωής.