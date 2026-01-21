Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Πώς “βλέπουν” οι πολίτες ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τις πολιτικές εξελίξεις παρουσίασε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών του το βράδυ της Τετάρτης (21/1).

Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse, τα αποτελέσματα της οποίας είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι απαντήσεις των πολιτών για το υπό σχηματισμό κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 1.123 πολιτών, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου, το υπό κατασκευή κόμμα που δείχνει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής, είναι η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, με το «κόμμα» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί και το «κόμμα» του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά να έπεται των παραπάνω.

Η αποδοχή που τυγχάνει το «κόμμα» Καρυστιανού ανέρχεται στο 31% (θετικά και με ενδιαφέρον), ενώ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 19% και του Αντώνη Σαμαρά στο 10%.