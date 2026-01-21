Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Βαλεντίνο- Την Παρασκευή η κηδεία στη Ρώμη

Από τις πρωινές ώρες σήμερα (21/01), τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του θρυλικού σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 93 ετών.

Πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους Ιταλοί πολίτες, επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μοντέλα και εξέχουσες προσωπικότητες της μόδας και του θεάματος, συρρέουν στο μέγαρο που στεγάζει την ιστορική έδρα του οίκου του, στην πλατεία Μινιανέλι στη Ρώμη, για να αποχαιρετήσουν τον εμβληματικό δημιουργό. Το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη, έως τις 18:00.

Δίπλα στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα, ενώ στον χώρο δεσπόζει ένα μεγάλο πορτρέτο του Βαλεντίνο, δημιουργώντας ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

Η κηδεία του Βαλεντίνο Γκαραβάνι θα τελεστεί την Παρασκευή, σε έναν από τους σημαντικότερους ναούς της Ρώμης, τη βασιλική «Σάντα Μαρία ντέλι Αντζελι», κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι. Η τελετή, λιτή όπως αποφασίστηκε, θα ξεκινήσει στις 11:00 (ώρα Ιταλίας), παρουσία και του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.