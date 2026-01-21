Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο Τριαντάφυλλος

Ο Τριαντάφυλλος περνά τις τελευταίες ημέρες μια δύσκολη περίοδο λόγω προβλήματος υγείας, κάτι που τον ανάγκασε να απουσιάσει την Κυριακή (18/01/2026) από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Σε δηλώσεις του το πρωί της Τρίτης (20/01) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, καθώς ταλαιπωρείται από δισκοκήλη στη μέση. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο πρόβλημα τον συνοδεύει από την περίοδο που είχε λάβει μέρος στο «Survivor».

«Τη δισκοκήλη την έχω από το “Survivor”. Τώρα έχει έξαρση. Κάναμε και μαγνητική τώρα γιατί είμαι μέσα στο νοσοκομείο κάναμε μαγνητική. Έχει φλεγμονή και δισκοκήλη, είναι πάνω στο νεύρο και αυτό ξέρεις πονάει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά τώρα θα κάνω αγωγή με ενδοφλέβια και τα λοιπά, και αν δεν υποχωρήσει θα χειρουργηθώ, γιατί αλλιώς δεν γίνεται».