Μεσολόγγι: Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου- ΒΙΝΤΕΟ

Τα προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία
Μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου στην Αιτωλοακαρνανία.
Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από τη σκέπη!
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει χιονόπτωση στην ορεινή Ναυπακτία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε λίγη ώρα ξεκινούν τα μηχανήματα έργου για να ανοίξουν το κεντρικό οδικό δίκτυο χρειάζονται απαραίτητα αλυσίδες για όσους αποφασίσουν να ανέβουν στα ορεινά. Σοβαρά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση έχουμε ακόμη σε ολόκληρη την δημοτική ενότητα Χαλκειας , Ευηνοχωρι , χωριά της Μακρύνειας ,Λυγιάς Ναυπάκτου ,Μαραθιάς Δωριδας. Τουλάχιστον αυτά έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή την ώρα.
Σπινθήρες βγάζει κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στο Αντίρριο
Δέντρο ξεριζώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα στο Αντίρριο – Έκλεισε ο δρόμος
Πάτρα: Πτώσεις δέντρων και αιωρούμενα αντικείμενα παντού από τους θυελλώδεις ανέμους- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Οδοντωτός: Διακόπτονται τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω κακοκαιρίας
Αττική- Εύβοια- Βοιωτία: Ήχησε το 112 για περιορισμό μετακινήσεων - 11:00 με 14:00 οι πιο επικίνδυνες ώρες
