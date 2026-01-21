Μεσολόγγι: Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου- ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει χιονόπτωση στην ορεινή Ναυπακτία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε λίγη ώρα ξεκινούν τα μηχανήματα έργου για να ανοίξουν το κεντρικό οδικό δίκτυο χρειάζονται απαραίτητα αλυσίδες για όσους αποφασίσουν να ανέβουν στα ορεινά. Σοβαρά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση έχουμε ακόμη σε ολόκληρη την δημοτική ενότητα Χαλκειας , Ευηνοχωρι , χωριά της Μακρύνειας ,Λυγιάς Ναυπάκτου ,Μαραθιάς Δωριδας. Τουλάχιστον αυτά έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή την ώρα.