Αττική- Εύβοια- Βοιωτία: Ήχησε το 112 για περιορισμό μετακινήσεων - 11:00 με 14:00 οι πιο επικίνδυνες ώρες

Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η Αττική από το επερχόμενο χτύπημα της κακοκαιρίας.

Σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι θα σαρώσουν την πρωτεύουσα από το μεσημέρι, οποία ήδη πλήττεται από νωρίς το πρωί, από βροχές.

Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε τις ώρες που θα χτυπήσουν τα ακραία φαινόμενα στην Αττική ώστε η επέλαση της κακοκαιρίας να γίνει χωρίς να προκληθούν σοβαρά προβλήματα. Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη θέσει την Αττική σε Red Code και οι αρχές ζητούν τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε την Τρίτη αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων για την ασφάλεια των μαθητών, την απαγόρευση των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους αλλά και την τηλεργασία στο δημόσιο.

Στις 10:00 το πρωί ήχησε και το 112 στους κατοίκους της Αττικής, ζητώντας τον περιορισμό των μετακινήσεων.