Τριαντάφυλλος: Αν ξαναγίνει Survivor θα πάω, έχω αφήσει εκκρεμότητες

Το πρωί της Τετάρτης 6 Αυγούστου, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε απρόσμενα στο πλατό της εκπομπής Καλοκαιρινό Ραντεβού του OPEN, κάνοντας έκπληξη στον Λάμπρο Κωνσταντάρα για τα γενέθλιά του. Αφού τραγούδησε ζωντανά, προχώρησε σε δηλώσεις τόσο για την εμπειρία του στον Άγιο Δομίνικο, όσο και για την πορεία του στο τραγούδι. «Αυτή τη στιγμή βιώνω την καλύτερη φάση της καριέρας μου. Κάνω αυτό που αγαπώ, τα live που ήθελα πάντα, και με ένα πρόγραμμα που με εκφράζει. Είναι κάτι διαφορετικό… η φωνή μου είναι πιο ώριμη πλέον. Τότε ήμουν παιδί, τώρα όλα είναι αλλιώς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την πορεία του στο ριάλιτι επιβίωσης, αναφέρθηκε στη στήριξη που έλαβε από τον κόσμο, καθώς και για τους συμπαίκτες του και τις σχέσεις τους μετά το τέλος του Survivor.

Αποφασισμένος να επιστρέψει στον Άγιο Δομίνικο αν υπάρξει νέα σεζόν του Survivor δήλωσε ο Τριαντάφυλλος , τονίζοντας πως είναι έτοιμος και… προπονημένος, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχει αφήσει εκκρεμότητες».

Όταν ρωτήθηκε αν νιώθει ότι το «σύστημα» τον έβαλε στο περιθώριο, ο Τριαντάφυλλος σχολίασε: «Υπάρχουν κάποια πράγματα που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Ωστόσο, επειδή η δύναμη από ψηλά είναι μεγάλη, ο Θεός είναι μεγάλος, ήρθε το Survivor, μπήκα και έγινε ό,τι έγινε. Τα παιδιά και οι νέοι έμαθαν τα τραγούδια μου και όλο αυτό ήταν μαγικό. Ο Θεός δεν σε αφήνει, όταν αξίζεις».

Αναφερόμενος στο ρίσκο του ριάλιτι εν μέσω πανδημίας, αποκάλυψε: «Ήταν ρίσκο με τον Covid, γιατί όλοι ήταν σπίτι και σε έβλεπαν. Αν δεν άρεσες… γεια σας. Εγώ είπα ότι θα πάω, θα είμαι ο εαυτός μου και αν δεν αρέσω, θα επιστρέψω στο χωριό μου. Δεν τα σκέφτομαι πολύ τα πράγματα, όπως με βλέπετε, έτσι είμαι».

Όσον αφορά την τηλεόραση, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ξανά σε άλλη εκπομπή, λέγοντας: «Με ενδιαφέρει γενικά η τηλεόραση. Έχω δεχτεί προτάσεις, αλλά δεν ήταν εφικτό λόγω δουλειάς. Είναι δύσκολο να τα συνδυάσεις όλα», ενώ πρόσθεσε: «Άμα ξαναγίνει Survivor, θα πάω. Είμαι έτοιμος, και σωματικά και προπονητικά, γιατί έχω αφήσει εκκρεμότητες».

Μιλώντας για τη στήριξη του κοινού, θυμήθηκε την παρουσία του στο παιχνίδι, εξηγώντας πως πήρε πολλή αγάπη από τον κόσμο. «Ένιωθα πολλή αγάπη από τον κόσμο. Όταν έμενες από την 5η φορά και μετά, έλεγες "οι πελάτες είναι εδώ". Ήξερα ότι κάποια παιδιά είναι "πελάτες". Εξαιρούνται ο Σάκης και η Μαριαλένα. Έγιναν πολλά, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στις σχέσεις του με συμπαίκτες του και ξεκαθάρισε τη στάση του: «Όταν βρίσκεσαι σ’ ένα παιχνίδι, δένεσαι με κάποιους. Αλλά υπήρξαν άτομα εκεί μέσα που μετά βγαίνοντας, έγιναν "πελάτες" μας. Είπαμε λόγια και για το All Star, υπερβολικά πολλά. Αν υπήρχε κάμερα, θα φαινόταν πως έχω δίκιο. Δεν γίνεται αυτοί που σε έβριζαν μετά να κάνουν παρέα μαζί σου. Να είναι καλά όλα τα παιδιά, αλλά όσοι δεν μου ταιριάζουν, να είναι καλά… απλώς μακριά μου».