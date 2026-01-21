Τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Νταβός

Στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή αεροσκάφους, μετά τον εντοπισμό «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος» στο Air Force One, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη προληπτικά, όταν το πλήρωμα διαπίστωσε την τεχνική δυσλειτουργία και έκρινε σκόπιμη την επιστροφή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ στη βάση.

Δημοσιογράφος που επέβαινε στο Air Force One ανέφερε ότι, αμέσως μετά την απογείωση, τα φώτα στο αεροσκάφος έσβησαν για λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να δοθούν εκείνη τη στιγμή περαιτέρω διευκρινίσεις.