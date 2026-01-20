Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

AP Photo/Evgeniy Maloletka

AP Photo/Evgeniy Maloletka

Τόνισε ότι οι κάτοικοι όσο και οι θεσμοί του νησιού οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο

Κάλεσμα στους πολίτες της χώρας να αρχίσουν να προετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

 Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ, ο Νίλσεν ανέφερε ότι οι εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να θέσουν το έδαφος υπό τον έλεγχό τους.

 «Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γροιλανδός πρωθυπουργός όπως μεταδίδει το Bloomberg, προσθέτοντας ότι τόσο οι κάτοικοι όσο και οι θεσμοί του νησιού οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Tα πήρε και τα σήκωσε- Πτώσεις δέντρων και θραύση τζαμιών

Ο Τραμπ απέκτησε ήδη τη Γροιλανδία μέσω... AI

Πάτρα: Δεν ξεκίνησε η δίκη για τα ελαφρυντικά του διπλού φονικού Τσίρκα και Ντάντη στην Ανθείας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γροιλανδία ΗΠΑ

Ειδήσεις