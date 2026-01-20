Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

Κάλεσμα στους πολίτες της χώρας να αρχίσουν να προετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ, ο Νίλσεν ανέφερε ότι οι εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να θέσουν το έδαφος υπό τον έλεγχό τους.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γροιλανδός πρωθυπουργός όπως μεταδίδει το Bloomberg, προσθέτοντας ότι τόσο οι κάτοικοι όσο και οι θεσμοί του νησιού οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.