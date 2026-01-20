Πάτρα: Με επιτυχία η πρώτη αιμοδοσία της χρονιάς του Ερυθρού Σταυρού

Με επιτυχία στέφθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών του Ερυθρού Σταυρού , τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

Ήταν η πρώτη αιμοδοσία της νέας χρονιάς στο Περιφερειακό Τμήμα Πατρών, στην οδό 28ης Οκτωβρίου & Αγίου Ανδρέου.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 26 μονάδες αίματος, ενώ το Αρσάκειο Δημοτικό έχει κοσμήσει την αίθουσα, με ζωγραφιές με θέμα την αιμοδοσία.