Πάτρα: Με επιτυχία η πρώτη αιμοδοσία της χρονιάς του Ερυθρού Σταυρού

Συγκεντρώθηκαν 26 μονάδες αίματος
Με επιτυχία στέφθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών του Ερυθρού Σταυρού , τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.
Ήταν η πρώτη αιμοδοσία της νέας χρονιάς στο Περιφερειακό Τμήμα Πατρών, στην οδό 28ης Οκτωβρίου & Αγίου Ανδρέου.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 26 μονάδες αίματος, ενώ το Αρσάκειο Δημοτικό έχει κοσμήσει την αίθουσα, με ζωγραφιές με θέμα την αιμοδοσία.
