Πάτρα: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025»- ΒΙΝΤΕΟ

Η δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στην Πάτρα, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 και προκηρύχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 23 εκατομύρια ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς επίσης οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής και Ηλείας Κωνσταντίνος Λεβέντης παραχώρησαν συντέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και βέλτιστη προετοιμασία των δικαιούχων επιχειρήσεων.

Στη διάρκεια της τοποθέτησής του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα στήριξης της τοπικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ενώ τόνισε πως "για μας η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας δεν είναι μια απλή υποχρέωση. Είναι ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας".