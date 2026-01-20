Παρουσιάζεται η δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025»- ΔΕΙΤΕ LIVE

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς επίσης οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής και Ηλείας Κωνσταντίνος Λεβέντης παραχωρούν συνέντευξη Τύπου, για την παρουσίαση της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 και προκηρύχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η συνέντευξη Τύπου δίνεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών 32 & Αμερικής, ισόγειο), στην Πάτρα, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και βέλτιστη προετοιμασία των δικαιούχων επιχειρήσεων.