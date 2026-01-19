Παπανδρέου: «Ο Οδοντωτός και ο σιδηρόδρομος της Αχαΐας δεν είναι πολυτέλεια - Είναι δημόσιο αγαθό»

Σοβαρές αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής για τον σιδηρόδρομο στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα διατυπώνει ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, με αφορμή την πρόσφατη τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή.

Όπως επισημαίνει, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί αυστηρότερου πλαισίου ελέγχου και ευθυνών για τον πάροχο, απουσιάζει το αυτονόητο: η θεσμική θωράκιση και η ρητή δέσμευση για επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, καθώς και τη σύνδεση της Πάτρας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο πρώην πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει: "Η πρόσφατη τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που κυρώθηκε από τη Βουλή, αποκαλύπτει μια βαθιά προβληματική και επικίνδυνη πολιτική επιλογή για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα.

Την ώρα που η κυβέρνηση θεωρεί ότι θεσπίζει αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και ευθυνών για τον πάροχο, αρνείται να κάνει το αυτονόητο: να θωρακίσει θεσμικά και να εγγυηθεί με ρητές, δεσμευτικές επενδύσεις τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και τη σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με την Πάτρα.

Αυτή η παράλειψη δεν είναι τεχνική. Είναι πολιτική και συνειδητή.

Οδηγεί αντικειμενικά στην υποβάθμιση του Οδοντωτού και συνολικά του σιδηροδρόμου στην Αχαΐα, μετατρέποντας την έλλειψη επενδύσεων σε άλλοθι για συρρίκνωση, απαξίωση και –τελικά– παύση ζωτικών γραμμών που εξυπηρετούν πραγματικές κοινωνικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες.

Η σύμβαση του 2022 αποδείχθηκε στην πράξη προβληματική.

Η επιλογή της κυβέρνησης να τη συνεχίσει σχεδόν αμετάβλητη, χωρίς να διορθώνει τις αδυναμίες που πλήττουν την περιοχή μας, παγιώνει μια πολιτική άνισης μεταχείρισης της Αχαΐας.

Τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να δίνονται με γενικόλογες διατυπώσεις.

Οφείλουν να συνδέονται με μετρήσιμα, δεσμευτικά αποτελέσματα για όλη τη χώρα και ειδικά για την Πάτρα και την Αχαΐα.

Ζητώ άμεσα και συγκεκριμένα:

Από την Κυβέρνηση:

1. Ρητή θεσμική κατοχύρωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου ως γραμμής δημόσιου συμφέροντος, με εγγυημένη ελάχιστη συχνότητα δρομολογίων και μακροχρόνιο σχεδιασμό.

2. Σαφές επενδυτικό πλάνο, ενταγμένο στο ΠΔΕ και σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, για:

• αναβάθμιση υποδομών,

• συντήρηση και ασφάλεια,

• τροχαίο υλικό.

3. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας με το εθνικό δίκτυο, με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

4. Σύνδεση της κρατικής αποζημίωσης προς τον πάροχο με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (δρομολόγια, ποιότητα υπηρεσιών, εξυπηρέτηση τοπικών κοινωνιών).

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

1. Να αναλάβει ενεργό πολιτικό ρόλο και να πάψει να παρακολουθεί παθητικά την απαξίωση του σιδηροδρόμου.

2. Να εντάξει τον Οδοντωτό και τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας στον πυρήνα του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Σχεδίου, ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, τουρισμού και πράσινων μεταφορών.

3. Να διεκδικήσει συντονισμένα και θεσμικά χρηματοδοτήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με τους δήμους και τους τοπικούς φορείς.

Καλώ την κυβέρνηση να σταματήσει να αντιμετωπίζει την Αχαΐα ως περιφερειακό βάρος.

Ο Οδοντωτός και ο σιδηρόδρομος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δημόσιο αγαθό, εργαλείο ανάπτυξης και στοιχείο κοινωνικής συνοχής.

Η πολιτική ευθύνη είναι σαφής.

Και δεν μπορεί να συνεχίσει να μετατίθεται στο μέλλον".