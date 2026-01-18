Ταΰγετος: Αγωνία για τη διάσωση των οκτώ ορειβατών - Αναφορές για τέσσερις τραυματίες

Η επιχείρηση διάσωσης των οκτώ ορειβατών που εγκλωβίστηκαν την Κυριακή (18/1) στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο εξελίσσεται με δυσκολίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο που είχε κληθεί για την απομάκρυνσή τους δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, οι εγκλωβισμένοι είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, όμως κάποιος φέρεται να γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να ακινητοποιηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1μμ για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της (ομάδας) έχουν τραυματιστεί.

Αυτή την ώρα οι διασώστες κατεβάζουν τους ορειβάτες με εξαιρετικά αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς. Δύο από αυτούς δεν μπορούν να περπατήσουν, γεγονός που σημαίνει ότι μεταφέρονται με φορεία και ειδικό εξοπλισμό.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, όπως διαβεβαίωσε ο δήμαρχος Σπάρτης, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο.