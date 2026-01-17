Δολοφονία στην Αιτωλοκαρνανία: «Με σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο και φοβήθηκα»

Πώς έγινε η δολοφονία Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό.

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν φαίνεται να πείθει τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις καταθέσεις προκύπτει ότι ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, οι οποίες πιθανόν συνδέονται με γυναίκα.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία μετά τη δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή.

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας να παραδοθεί, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού

Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και

παράβαση του νόμου για τα όπλα.



Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού

Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός

άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.



Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και

τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος

εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας