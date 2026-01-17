Μητσοτάκης για Emily in Paris: Γιατί όχι Emily in Athens;

Ο Μητσοτάκης μίλησε ξανά για τη δημοφιλή σειρά και το ενδεχόμενο να γυριστεί στη χώρα μας

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει την αδυναμία του στο Emily in Paris – αλλά αυτή τη φορά μιλώντας στον Alpha άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο… ελληνικού spin-off, συνδέοντας τη δημοφιλή σειρά με τη στρατηγική προσέλκυσης μεγάλων διεθνών παραγωγών στη χώρα. Σε πιο προσωπικές ερωτήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το «σχέδιο που πήγε κουβά» για χριστουγεννιάτικο ταξίδι με την οικογένειά του, αλλά και για τον τρόπο που χαλαρώνει στον ελεύθερο χρόνο του, επιστρέφοντας – όχι τυχαία – στη σειρά Emily in Paris.

Αυτή τη φορά, ο πρωθυπουργός πήγε το θέμα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Emily in Paris, γιατί όχι Emily in Athens που ξέρεις μπορεί η 6η σεζόν να μας επιφυλάξει εκπλήξεις αλλά και αυτό ξέρετε τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα που διαφημίζουν τη χώρα, η Οδύσσεια ας πούμε μια ταινία που διαφημίζει πάρα πολύ την Πελοπόννησο. Αυτά δεν γίνονται τυχαία, βάζουμε και εμείς λίγο το χεράκι μας είτε με κίνητρα τα οποία δίνουμε οικονομικά, είτε με προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχουμε άρα θέλουμε να δούμε περισσότερες ελληνικές σειρές ή σειρές που να διαφημίζουν την Ελλάδα στις συνδρομητικές πλατφόρμες» . Η σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Emily in Paris έχει, άλλωστε, παρελθόν. Τον Ιανουάριο του 2024, φιλοξενούμενος στο The 2night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε αποκαλύψει ότι, όταν θέλει να χαλαρώσει πραγματικά, βλέπει τη σειρά του Netflix μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα. «Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ», είχε πει. Δείτε το απόσπασμα στο 10:20

Η δήλωση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από το ίδιο το Netflix, το οποίο απάντησε με ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Όλοι χαλαρώνουν με Emily in Paris. Δεν είναι guilt, είναι pleasure».