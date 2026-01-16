Η 81η Παντραπεζική Αιμοδοσία Πάτρας

Όλα είναι έτοιμα για την 81η Παντραπεζική Αιμοδοσία Πάτρας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 από 8:30 - 13:00 το πρωί και 18:00 - 21:00 το απόγευμα, σε συνεργασία με τα Ταμεία Υγείας των Τραπεζών και το Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

Η αιμοδοσία των τραπεζοϋπαλλήλων της Πάτρας γίνεται κάθε χρόνο με απόλυτη σχολαστικότητα και τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στο ισόγειο του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας που στεγάζει τα Πολυιατρεία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., στην οδό Κανακάρη 193.

Στην εκδήλωση εκτός από τους εργαζόμενους στις τράπεζες της πόλης, μπορούν να πάρουν μέρος και συμπολίτες εκτός του τραπεζικού χώρου προσφέροντας ζωή στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο και να ενταχθούν αυτόματα στη δύναμη του Σώματος Εθελοντών Αιμοδοτών της Λέσχης Τραπεζικών Πάτρας, με όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ένταξή τους σε έναν οργανωμένο σύλλογο.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την Εθελοντική Αιμοδοσία:

1. Αιμοδότης μπορεί να γίνει κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα από 18 έως 65 χρόνων.

2. Η αιμοληψία είναι μία πράξη ακίνδυνη και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά της ώρας.

3. Η προσφερόμενη ποσότητα αποτελεί μόλις το 1/20 της συνολικής ποσότητας που διαθέτει ο οργανισμός μας και αναπληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4. Τα υλικά αιμοληψίας (βελόνα, ασκός, κ.λπ.) είναι μίας και μοναδικής χρήσης και αποστειρωμένα, για απόλυτη υγειονομική ασφάλεια τόσο του αιμοδότη, όσο και του αιμολήπτη.

5. Με την προσφορά αίματος, ο αιμοδότης ελέγχεται υποχρεωτικά για τυχόν ύπαρξη στο αίμα του μεταδοτικών ασθενειών (ηπατίτιδα, AIDS κλπ). Το Νοσοκομείο εγγυάται την αυστηρή διαφύλαξη του απορρήτου.

6. Για προστασία του αιμολήπτη, ο αιμοδότης πρέπει να αποφεύγει τη λήψη φαρμάκων (ακόμη και ασπιρίνης), μία μέρα τουλάχιστον πριν την αιμοδοσία.

7. Ο αιμοδότης εξασφαλίζει το δικαίωμα, όταν χρειαστεί, να έχει κάλυψη σε αίμα από το Νοσοκομείο συνεργασίας, για τον ίδιο, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του (μέχρι Α´ βαθμού συγγένειας).

8. Πριν την αιμοληψία, ο αιμοδότης θα πρέπει απαραίτητα να έχει καταναλώσει ένα πλήρες πρωινό.

9. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί (για την Covid-19) μπορούν να δώσουν αίμα και την ίδια ημέρα, εφόσον αισθάνονται καλά.

10. Εάν εμφανίσουν αντιδράσεις από τον εμβολιασμό, μπορούν να αιμοδοτήσουν 7 ημέρες μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων.