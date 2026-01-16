Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αρχίζει το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού

Back to Top
Φώτα, κάμερα και πάμε, Κυρίες μου και κύριοι βολευτείτε…..Ξεκινάμε ;;;

Ξεκινά το παιχνίδι του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού 2026 με την επίσημη έναρξη του να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 στην πλατεία Γεωργίου. 

Το παιχνίδι του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού ωστόσο, θα δώσει το «παρών» και στην επίσημη έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ώρα 21:00 στην πλατεία Γεωργίου. Κατά τη ροή του προγράμματος της έναρξης, θα υπάρξει μια έκπληξη για τα πληρώματα που συμμετέχουν στο φετινό παιχνίδι,  βάζοντάς τα από νωρίς στο…. “τρέξιμο”!

Ο Κρυμμένος Θησαυρός, που εδώ και 61 χρόνια ενώνει γενιές Πατρινών και όχι μόνο, επιστρέφει δυναμικά προσκαλώντας τα πληρώματα, να λύσουν γρίφους, να εξερευνήσουν την πόλη και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, δημιουργικότητα και συνεργασία.

Με νέες δοκιμασίες, ευφάνταστους γρίφους και απρόβλεπτες ανατροπές, ο 61ος Κρυμμένος Θησαυρός υπόσχεται να μετατρέψει την Πάτρα σε ένα ζωντανό πεδίο περιπέτειας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ιστορία, τον πολιτισμό και το καρναβαλικό πνεύμα της πόλης.

Η οργάνωση του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού 2026 πραγματοποιείται από το Πλήρωμα 191 – Ντορατζήδες, το οποίο καλεί όλα τα πληρώματα που συμμετέχουν στο παιχνίδι, να παραβρεθούν  τόσο στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού, όσο και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στην επίσημη έναρξη του παιχνιδιού, για την παραλαβή σακούλας καθώς και για μια σειρά εκπλήξεων που θα ακολουθήσουν. 

Η επίσημη έναρξη σηματοδοτεί την αρχή ενός ταξιδιού που κορυφώνεται με την εύρεση του πολυπόθητου Θησαυρού, αλλά κυρίως με τις αναμνήσεις, το γέλιο και τη χαρά της συμμετοχής όλων των καρναβαλιστών και πληρωμάτων.

Ο Κρυμμένος Θησαυρός δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι μια παράδοση, μια γιορτή συμμετοχής και ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια του Πατρινού Καρναβαλιού.

 

