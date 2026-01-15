Πάτρα: Συνεχίζεται ο Κύκλος διαλέξεων "Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού" της Κοινο_Τοπίας

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία (www.koinotopia.gr) στο πλαίσιο της προαγωγής του Πολιτισμού διοργανώνει κύκλο πέντε (5) διαλέξεων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου, με τίτλο ‘Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού’, από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τα τέλη Απριλίου 2026 με την επιμέλεια της Κωνσταντίνας Ακτύπη αρχαιολόγου και της Γιώτας Καΐκα-Μαντανίκα ιστορικού-φιλολόγου.

Μετά την πρώτη διάλεξη που πραγματοποιήθηκε από τον Μιχάλη Πετρόπουλο, Δρ Αρχαιολόγο, Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων, με θέμα «Αχαϊκές αποικίες στην Ανατολή και τη Δύση» ακολουθεί η 2η διάλεξη με θέμα «Η ερωτική συνομιλία στον αττικό μελανόμορφο ρυθμό» με τη Μάγια Κόμβου, Αρχαιολόγο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στις 8 μμ.

Για τη συμμετοχή στον κύκλο διαλέξεων (16/1, 6/2, 13/3, 3/4 2026) και την περιήγηση, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η κράτηση για κάθε διάλεξη ξεχωριστά στη γραμματεία του συλλόγου στο 2610.622250 (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11-2 μμ και Πέμπτη, Παρασκευή 7-9 μμ) & στο 2610.277171 τις υπόλοιπες ώρες, καθώς και στο [email protected]. Οι διαλέξεις απευθύνονται στους υποστηρικτές της οργάνωσης. Θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις.

Στην παρουσίαση γίνεται προσπάθεια προσέγγισης μέρους της αρχαιοελληνικής ερωτικής τέχνης μέσα από τα αττικά μελανόμορφα αγγεία του 6ου και πρώιμου 5ου αιώνα π.Χ. που κατασκευάζονταν στα σπουδαία κεραμικά εργαστήρια της Αττικής και κυκλοφορούσαν σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Αρχικά εξετάζεται η σχέση της ερωτικής εικονογραφίας με τις θρησκευτικές δοξασίες και ιεροτελεστίες που αποτελούν σημαντικό κομμάτι στην κοινωνία και την τέχνη της εποχής. Ακολουθεί η παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία των μελανόμορφων αγγείων με ερωτικές παραστάσεις, όχι μυθολογικές, αλλά με σκηνές της ζωής στην Αθήνα της αρχαϊκής περιόδου.

Η όλη προσέγγιση γίνεται με προσοχή και σεβασμό σε μια τέχνη κατεξοχήν ανθρωποκεντρική, όπως η αρχαία ελληνική, και ένα θέμα που έχει ως αντικείμενο κάτι πανανθρώπινα άμεσο και όμορφο, όπως ο έρωτας.

Ο πολυχώρος της Κοινο_Τοπίας βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 153 (ισόγειο) πλησίον της Πατρέως στην Πάτρα.

*Την Τρίτη 20/1 στις 8 μμ θα γίνει η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Κοινο_Τοπίας με ανταλλαγή ευχών για το νέο χρόνο & ακούσματα από τη χορωδία της οργάνωσης στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αγοράς Αργύρη στην οδό Αγ. Ανδρέου 12.