"Το Ροκ το Ελληνικό" με τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή, τη Δευτέρα στην Πάτρα

Το περιοδικό "Πατρινόραμα Hellenic" διοργανώνει μία μεγάλη μουσική βραδιά στην Πάτρα, φιλοξενώντας δύο από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής: τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή.

Η συναυλία, με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στο Κλειστό Γήπεδο Απόλλωνα Πατρών. Πρόκειται για μία ξεχωριστή συνάντηση δύο εμβληματικών καλλιτεχνών, οι οποίοι έγραψαν ιστορία τόσο στο ελληνικό ροκ όσο και στο σύγχρονο έντεχνο ρεπερτόριο, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα με τα τραγούδια, τον λόγο και τη δημιουργική τους πορεία.

Ο Κώστας Τουρνάς, ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδοποιός και πρωτοπόρος της ελληνικής rock και pop σκηνής,επιστρέφει για να μας ταξιδέψει μέσα από τη μοναδική του μουσική διαδρομή. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Τουρνάς δεν είναι απλώς ένας καλλιτέχνης, αλλά ο άνθρωπος που επαναπροσδιόρισε τον σύγχρονο ελληνικό ήχο, συνδυάζοντας την ευρωπαϊκή αισθητική με τον ελληνικό στίχο.»

«Από το εμβληματικό “Άνθρωπε Αγάπα” των Poll και το προοδευτικό “Απέραντα Χωράφια”, μέχρι τις διαχρονικές επιτυχίες “Μην της το Πεις”, “Δεν Μετανιώνω” και “Όπου Φυσάει ο Άνεμος”, το πρόγραμμα υπόσχεται μια βαθιά συγκινητική εμπειρία γεμάτη νοσταλγία αλλά και αστείρευτη ενέργεια.»

Ο Διονύσης Τσακνής, ο ανήσυχος δημιουργός με τη βαθιά κοινωνική ματιά, φέρνει στη σκηνή την ενέργεια και τον ηλεκτρισμό που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της rock σκηνής μας. Στο πρόγραμμα θα ακουστούν οι μεγάλες του επιτυχίες που τραγουδήθηκαν από όλους: «Γυρίζω τις Πλάτες μου στο Μέλλον» – Ο απόλυτος ύμνος της αμφισβήτησης, «Φτιάξε Καρδιά μου το Δικό σου Παραμύθι» ,«Ο Φάνης» ,«Μπαλαμός» – Η θρυλική σύνθεση που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και το«Δεν Φταίω Εγώ που Μεγαλώνω» – Το διαχρονικό hit της νεανικής ορμής.»

Με την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει και τους δύο καλλιτέχνες, η βραδιά αυτή αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να δούμε επί σκηνής δύο κεφάλαια της ελληνικής μουσικής ιστορίας να γράφουν μαζί μια νέα σελίδα. Μια συναυλία για όλες τις ηλικίες, για όλες τις στιγμές μας.»

? ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:



Φυσικοί χώροι:

-“Γωνιά του βιβλίου”

-Βιβλιοπωλειο Discovery

-Γήπεδο Απόλλωνα Πάτρας.

-Περιοδικό “Πατρινόραμα” τηλ. 2610.874087