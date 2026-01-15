Παρουσιάστηκε το συλλεκτικό λεύκωμα «Στον Πατρινό Ρυθμό» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Σε ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 με ιδιαίτερη επιτυχία μέσα στο κατάμεστο αμφιθέατρο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρας, η παρουσίαση του συλλεκτικού λευκώματος "Στον Πατρινό ρυθμό", του Γιώργου Δούκα, από τις εκδόσεις Παπαζήση και την Art and Act.

Ανάμεσα σε πολλούς φίλους και καρναβαλιστές, το ένθερμο παρών τους δήλωσαν: ο Δρ. Δημήτρης Μήλιος, Γεν. Γραμματέας Υπ. Πολιτισμού, ο κύριος Άγγελος Σκούρας, πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, και ο κύριος Πέτρος Ψωμάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Σπιράλ". Τον Αχαιό Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, που δεν παρέστη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, εκπροσώπησε ο συνεργάτης του, κύριος Γιώργος Ρόδης.

Την εναρκτήρια ομιλία έδωσε η Δρ. Ερωφίλη Κόλλια, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, δίνοντας μια διαφορετική άποψη του τι εστί καρναβάλι, μέσα από τα μάτια του περιηγητή Γιώργου Δούκα που έγραψε μια ωδή προς το Πατρινό καρναβάλι.

Για το λεύκωμα μίλησε πρώτα ο λογοτέχνης και πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως, Αντώνης Δ, Σκιαθάς, που επιμελήθηκε και λογοτεχνικά το έργο, συστήνοντας τον συγγραφέα, όπως αναφέρει και στον πρόλογο του, σαν ένα άλλο περιηγητή του 19ου αιώνα, περιγράφοντας με έμμετρο τρόπο, τα του Πατρινού Καρναβαλιού ως συνοδοιπόρος.

Στη συνέχεια μίλησαν με ενθουσιασμό και εγκάρδια λόγια για το λεύκωμα, η κυρία Άκια Σταμάτη, - Καρναβαλίστρια - Μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι, και η κυρία Πηνελόπη Αλιβιζάτου, Α' εκπρόσωπος του πληρώματος 40 και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων που φέτος συμπλήρωσε 51 χρόνια ως ενεργή Καρναβαλίστρια.

Τον κύκλο των ομιλητών έκλεισε ο κύριος Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας- Μέλος Δ.Σ. Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας, ο οποίος εκτός των άλλων, τόνισε την έκπληξή του για την ποιητική καταγραφή του συγγραφέα, που περιηγείται στην πόλη, βιώνει τις δράσεις, συνομιλεί με πρόσωπα και καταγράφει την ψυχή του καρνάβαλου από τη γέννησή του έως την καύση του.

Την εκδήλωση συντόνισε η κυρία Βαλμαρή Σταματιάδου, συστήνοντας τα μέλη του πάνελ που μίλησαν για το λεύκωμα, αλλά και τους ηθοποιούς Κούλλη Νικολάου και Θανάση Τούμπουλη, ο οποίος κατάγεται από την Κάτω Αχαΐα, που ανάγνωσαν μέρη από το λεύκωμα.

Ευχαριστήριο λόγο απηύθυναν οι συντελεστές του λευκώματος, Φαύστα Φραντζή, και Νίκος Καραβαγγέλης που παραχώρησαν το φωτογραφικό τους υλικό που "στόλισε" το εν λόγω λεύκωμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μαζί με την σύζυγο του Θεανώ Βούρτση, Υπεύθυνη του Film Office Western Greece Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και κόρη του ζωγράφου Δημήτρη Βούρτση που παραχώρησε τα δικαιώματα του εμβληματικού του πίνακα ‘’Το καρναβάλι και εγώ’’, που κοσμεί το εξώφυλλο του λευκώματος.

Παρέστη και η Σάντρα Βουτσά, κόρη του αξέχαστου ηθοποιού Κώστα Βουτσά.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του λευκώματος όλοι οι συντελεστές συναντήθηκαν και δείπνησαν στο εστιατόριο Αυλή.

*Η έκδοση τελεί υπό την Αιγίδα και Οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα.