Κοινωνικό και πολιτισμικό γεγονός για την πόλη του Ηρακλείου, η παρουσίαση του βιβλίου «Πλόες»

Κοινωνικό και πολιτισμικό γεγονός για την πόλη του Ηρακλείου, αποτέλεσε η πρόσφατη εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης και της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφορικά με την παρουσίαση του βιβλίου «Πλόες» χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα, του αγαπημένου συναδέλφου Γιώργου Μυσιρλάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, βουλευτών, εκπροσώπων του Δήμου, φορέων, οργανώσεων από τον δημοσιογραφικό και πνευματικό κόσμο της Κρήτης.

Για το βιβλίο μίλησαν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας ιατρός ογκολόγος Γεωργία Μηλάκη, ο δημοσιογράφος Κώστας Τριγώνης, ο δημοσιογράφος, Ταμίας και επί σειράν ετών Πρόεδρος του ΤΕΑΣ, Θανάσης Μπαμπανέβας, καθώς και ο συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος Μυσιρλάκης.

Τον συντονισμό της παρουσίασης είχε ο δημοσιογράφος και Αντιπρόεδρος του ΤΕΑΣ Κώστας Βασιλάκης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ, Κυριάκος Κορτέσης, ο πρώην Περιφερειάρχης Σεραφείμ Τσόκας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. κ. Ευγένιος.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης

Στο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μιλώντας για το βιβλίο το χαρακτήρισε ως το "επιστέγασμα της πορείας του Γιώργου Μυσιρλάκη". Εξαίροντας την προσωπικότητα του συγγραφέα έκανε λόγο για έναν λειτουργό της δημοσιογραφίας με παρεμβατική αντίληψη και ένα περιεχόμενο βιβλίου που "καθιστά ευκολότερη τη χειραφέτησή μας" ως αναγνώστες, αλλά πρωτίστως ως πολίτες.

Ο Κυριάκος Κορτέσης

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ κ. Κυρ. Κορτέσης επισήμανε ότι περιποιεί τιμή για την ΕΣΗΕΠΗΝ να έχει στις τάξεις της προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Μυσιρλάκης, καθώς - όπως είπε - "πρεσβεύει αυτό που πραγματικά είναι οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας. Μοχθούν περισσότερο, υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες και συμμετέχουν στην πλήρη καταγραφή της ιστορίας του τόπου τους".

Ο Σεραφείμ Τσόκας

Έναν τόνο περισσότερο προσωπικό έδωσε στον δικό του χαιρετισμό ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του συνεργάστηκε στενά με τον συγγραφέα. Ο Γιώργος Μυσιρλάκης είχε υπάρξει διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας επί των ημερών Τσόκα προσθέτοντας ένα ακόμη απαιτητικό κεφάλαιο στο πλούσιο βιογραφικό του. "Το πρώτο που διαπίστωσα ερχόμενος στην Κρήτη" σημείωσε ο κ. Τσόκας "ήταν ότι οι δημοσιογράφοι, εδώ, δεν χαρακτηρίζονται από κανιβαλισμό" .

Η κ. Γεωργία Μηλάκη

Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας ιατρός ογκολόγος Γεωργία Μηλάκη, έκανε λόγο για "ένα βιβλίο που συνομιλεί με τον χρόνο" και σημείωσε πως το έργο του Γιώργου Μυσιρλάκη είναι "ένα δημοσιογραφικό ημερολόγιο, το βίωμα μιας 40χρονης πορείας στο οποίο η επικαιρότητα μετατρέπεται σε συλλογική μνήμη". Μέσα από τις σελίδες του, τόνισε, διαμορφώνεται η πεποίθηση ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου "δεν είναι να καθοδηγεί αλλά να φωτίζει".

Ο Κώστας Τριγώνης

Στην ομιλία του ο δημοσιογράφος Κώστας Τριγώνης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και την επαγγελματική διαδρομή του Γιώργου Μυσιρλάκη για έναν άνθρωπο "άξιο, πολύπειρο και αξιοπρεπή που διέγραψε με σεμνότητα μια πλούσια επαγγελματική πορεία".

Ο Θανάσης Μπαμπανέβας

Το βιβλίο του Γιώργου Μυσιρλάκη τόνισε ο δημοσιογράφος Θανάσης Μπαμπανέβας "ανατέμνει την πορεία της ιστορικής εφημερίδας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και αναφέρθηκε στις μάχες της ενημέρωσης" οι οποίες στο παρελθόν είχαν μια εντελώς διαφορετική από τη σημερινή διάσταση. Έκανε λόγο για δημοσιογράφους "Δον Κιχώτες που καρδιοχτυπούσαν κυνηγώντας ανεμόμυλους" και για "εραστές του Γουτεμβέργιου", κάνοντας μνεία και στο ιστορικό μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ, Τιτίκα Μοιράκη, αρχισυντάκτρια της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ την εποχή που ο Γιώργος Μυσιρλάκης έκανε τα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα.

Μιλώντας για τον συγγραφέα τον χαρακτήρισε "άνθρωπο πολυσύμαντο, πολυδιάστατο, μη αποκομμένο από την τοπική κοινωνία που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία σε εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση και το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΠΕ με ήθος και συνέπεια στη δεοντολογία".

Παράλληλα, προανήγγειλε την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 27 Μαρτίου, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της ΕΣΗΕΠΗΝ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Προσωπικό τόνο είχε και ο χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, ο οποίος ακτινογράφησε στους παρισταμένους την πολύχρονη προσωπική του σχέση με τον συγγραφέα. Μεταξύ άλλων σχολίασε το καλαίσθητο εξώφυλλο του βιβλίου στο οποίο ως ένα χάρτινο καραβάκι, φτιαγμένο από φύλλο εφημερίδες και με κατάρτι μια πένα πλέει σε μια γαλήνια, αχανή θάλασσα.

Ο Γ. Μυσιρλάκης: «Οι "Πλόες" είναι η δική μου εξομολόγηση»

Τελευταίος έλαβε τον λόγο ο συγγραφέας Γιώργος Μυσιρλάκης, ο οποίος με τη χαρακτηριστική του σεμνότητα και φανερά συγκινημένος διατύπωσε την ευχή το βιβλίο του "να βρει ασφαλές λιμάνι". Ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στην πρόσφατη οδυνηρή απώλεια του δημοσιογράφου, συγγραφέα και ιστορικού ερευνητή Μανόλη Παντινάκη τον οποίο χαρακτήρισε ως "έναν από τους στυλοβάτες της κοινωνίας". "Η μνήμη" υπογράμμισε ακόμη "είναι κιβωτός συλλογικής εμπειρίας και υπόσχεση ότι η αλήθεια δεν θα πάψει να ακούγεται". Οι «Πλόες» για τον Γιώργο Μυσιρλάκη είναι η δική του "εξομολόγηση σε μια εποχή όπου η δημοσιογραφία

δοκιμάζεται σκληρά.

Το βιβλίο «Πλόες – Χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα» δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια χαρτογράφηση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας μέσα από το βλέμμα του δημοσιογράφου Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, στους ανθρώπους και στα γεγονότα που σφράγισαν τέσσερις δεκαετίες δημόσιου λόγου, με πυξίδα την αλήθεια και τον σεβασμό στον αναγνώστη.

Η συγκεκριμένη έκδοση έγινε με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τα αντίτυπα του βιβλίου διατέθηκαν δωρεάν. Ο συγγραφέας σημειώνει για τους «Πλόες» ότι «είναι κάτι περισσότερο από μια προσωπική μαρτυρία∙ είναι μια καταγραφή.