Πάτρα: «Ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες» λέει ο ΣΚΕΑΝΑ για την καρναβαλική σεζόν- Έκκληση για έλεγχο του παραεμπορίου

Από την έναρξη της καρναβαλικής περιόδου στην Πάτρα, οι επιχειρηματίες της εστίασης προσβλέπουν σε αυξημένη κίνηση και καλύτερες ημέρες, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Παναγιώτης Ματθαιόπουλος, Πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ.

Όπως ανέφερε, οι επαγγελματίες της εστίασης διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς το 2025 είχε πτώση στον τζίρο. «Έχουμε προσδοκίες και περιμένουμε το Καρναβάλι, ελπίζοντας σε καλύτερες ημέρες», σημείωσε, τονίζοντας πως η καρναβαλική περίοδος αποτελεί παραδοσιακά μια ευκαιρία τόνωσης της αγοράς.

Λιγότερος κόσμος, επιλεκτική κατανάλωση

Ο κ. Ματθαιόπουλος υπενθύμισε ότι πέρυσι, ακόμη και την Κυριακή του Καρναβαλιού το βράδυ, η εικόνα δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς ο κόσμος ήταν αισθητά λιγότερος. «Πολλοί επισκέπτες επιστρέφουν στις πόλεις τους, ενώ όσοι μένουν στην Πάτρα επιλέγουν συγκεκριμένα καταστήματα. Αυτό παλαιότερα δεν συνέβαινε», εξήγησε, εκφράζοντας την ελπίδα πως φέτος τα πράγματα θα είναι καλύτερα σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το Πατρινό Καρναβάλι έχει την ιδιαιτερότητα πως ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Ουσιαστικά μιλάμε για την Τσικνοπέμπτη και το Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού», ανέφερε, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες ουσιαστικής ανάκαμψης του τζίρου.

Πλανόδιοι και παρεμπόριο

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ, είναι το φαινόμενο των πλανόδιων πωλητών και του παραεμπορίου. «Πλανόδιοι που πουλούν ποτά, τύπου μαυροδάφνη και φαγητό, αλλά και καντίνες από άλλες πόλεις που έρχονται στην Πάτρα χωρίς άδεια, δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό», τόνισε, σημειώνοντας ότι πέρυσι υπήρξε παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Ελπίζουμε και φέτος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως το βασικό αίτημα του ΣΚΕΑΝΑ προς τον Δήμο Πατρέων είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πλανόδιων και του παρεμπορίου κατά την καρναβαλική περίοδο.

Τέλος, ο κ. Ματθαιόπουλος εξέφρασε την ελπίδα για καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες, όπως σημείωσε, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κίνηση της αγοράς και στη συνολική εικόνα του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού.