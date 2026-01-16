Χειμώνας από την ερχόμενη εβδομάδα με κρύο, βροχές και χιόνια

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς στην ιστοσελίδα του, το φαινόμενο αφορά κυρίως στη βόρεια Ελλάδα όπου, παρά την άνοδο του υδραργύρου, το κρύο παραμένει αισθητό μη πληρώντας τα απαραίτητα κριτήρια, ενώ αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού το προσεχές Σαββατοκύριακο (17-18/1).

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι επιστήμονες δεν μπορούν να τις εντάξουν σ’ αυτές τυπικά, καθώς λόγω των χαμηλών ελάχιστων θερμοκρασιών που επιμένουν.

Καιρικές συνθήκες που θα θυμίζουν έντονα τις Αλκυονίδες ημέρες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, μέχρι την Παρασκευή, σε όλη τη χώρα.

Σαν… Αλκυονίδες οι επόμενες ημέρες - Η προοπτική του καιρού Αναφορά στις Αλκυονίδες ημέρες του 2026 έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνοντας ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στο σκηνικό του καιρού.

Αλλαγή σκηνικού στον καιρό αναμένεται από το Σάββατο , με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ο καιρός την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών. Βαθμιαία στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στην ανατολική χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, στα βόρεια τοπικά ισχυρός.