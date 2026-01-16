Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 18/1

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 19/1 στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων όπως και την επόμενη Κυριακή στις 25 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, με βασική στόχευση την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.

Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως στην ένδυση και την υπόδηση, ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Οι χειμερινές εκπτώσεις

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ενώ η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στις χειμερινές εκπτώσεις, θα πρέπει να έχουν αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι στο κατάστημα γίνονται εκπτώσεις ή προσφορές και φυσικά σε κάθε προϊόν να αναγράφεται η διπλή τιμή: η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση.

Για την προστασία τους, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύει πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που τους καλύπτει σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.