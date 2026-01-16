Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:30 - 17:30 μμ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 56 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
02:00 - 08:00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 203 - Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:30-17:30 & 21:00-08:00
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:30-17:30
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΤΗΛ.: 2610-991.102
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:30-17:30
ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.451 & 6906132056
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)
ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ-ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 6
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σ.Φ. ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336
ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 351 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗ 132 - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ
Σ.Φ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ Μ. Ο.Ε.
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ
Σ.Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ 88 - ΠΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
Σ.Φ. ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
Σ.Φ. ΓΙΑΜΑ Α. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
Σ.Φ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 36 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
Σ.Φ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ Δ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36 & ΑΡΑΤΟΥ - ΠΛ.ΟΛΓΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 78
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
