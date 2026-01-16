Γιάνης Βαρουφάκης: Ένταση on air για τις δηλώσεις με τα ναρκωτικά

Επιμένει στις απόψεις του για τα ναρκωτικά ο Γιάνης Βαρουφάκης, προκαλώντας νέο τηλεοπτικό επεισόδιο, αυτή τη φορά στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN.

Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 περιέγραψε πως ήθελε να δώσει το μήνυμα ότι οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν στιγμιαία ευχαρίστηση αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως έκανε ο Οδυσσέας με τις σειρήνες.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, την Πέμπτη (15.01.2026), θέλησε να περιγράψει το μήνυμα ενός αστυνομικού που δέχθηκε μετά τις αποκαλυπτικές δηλώσεις του για την χρήση ecstasy. Ο αστυνομικός του ανέφερε πως κάποια στιγμή είχε ακούσει τον τότε επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών να τους λέει ότι δεν πρέπει να παρουσιάζονται τα ναρκωτικά ως το χειρότερο πράγμα στον κόσμο γιατί στην περίπτωση που οι νέοι κάνουν χρήση, θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους προς τις αρχές. Επίμεινε πως σε καμία περίπτωση δεν θα άλλαζε όσα είπε και ξεκαθάρισε πως ο στόχος του ήταν να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στα παιδιά για την εξάρτηση που προκαλούν παρά για την στιγμιαία ευχαρίστηση που προσφέρουν.