Δήμος Πατρέων: "Τα δέντρα στην οδό Σολωμού, δεν κόπηκαν παράνομα ή αυθαίρετα"

Από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, γίνονται γνωστά τα εξής σχετικά με τα δέντρα που κόπηκαν στην οδό Σολωμού:

Στο πλαίσιο του έργου ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην οδό Σολωμού εκριζώθηκαν όλα τα δένδρα (μουριές), τα οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη κι εκτεταμένες εσωτερικές κοιλότητες στον κορμό τους, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Συνεπώς ήταν άρρωστα ή νεκρά κι εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και υγιεινή καθώς είχαν απωλέσει τη στατικότητα τους και ήταν θέμα χρόνου η πτώση τους με απρόβλεπτες συνέπειες και αποτελούσαν δυνητικές φυσικές φωλιές τρωκτικών ακόμη κι ερπετών και απορριμάτων.

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι των καθ’ ύλην αρμόδιων γεωπόνων του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, οι οποίοι προέβησαν σε ενδελεχή αυτοψία όπως προβλέπεται από το πρωτοκολλο και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και οτιδήποτε άλλο γράφεται και λέγεται είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Τα δένδρα που κόπηκαν θα αντικατασταθούν άμεσα με πανέμορφες γιακαράντες, οι οποίες είναι επίσης επιλογή των καθ’ ύλην αρμόδιων γεωπόνων του Δήμου, για να μην διαταρχθεί το ισοζύγιο του αστικού πρασίνου.

Μετά από αυτά γίνεται φανερό ότι οι μουριές δεν κόπηκαν παράνομα και αυθαίρετα. Αντιθετα η κοπή τους επιβαλλόταν από τη δημόσια ασφάλεια και υγιεινή.

Το Τμήμα Πρασίνου παρά τη δραματική έλλειψη προσωπικού θα συνεχίσει το έργο του με ζήλο για την επιτυχία του κοινού στόχου, να αποκτήσει η πόλη περισσότερο πράσινο, ενώ η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να διεκδικεί δυναμικά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.