Επιμελητήριο Αχαΐας: Νέες Προσκλήσεις Χρηματοδότησης για ΜΜΕ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» έχει δημοσιεύσει τρεις (3) σημαντικές προσκλήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας.



Οι προσκλήσεις αυτές απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές και ατομικές επιχειρήσεις) που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια με στόχους όπως:

• Τεχνολογικός μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

• Εξωστρέφεια και ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών

• Ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση

• Ενσωμάτωση καινοτομίας και κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις



Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κοινή για όλες τις προσκλήσεις και ξεκινά 10/02/2026, με καταληκτική ημερομηνία 07/04/2026 και ώρα 15:00 μέσω του ΟΠΣΚΕ.



Αναλυτικά οι τρεις Προσκλήσεις:

1.iii.1γ1 – Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων

1.iii.1γ2 – Μικρές Επενδύσεις

1.iii.1γ3 – Μεσαίες Επενδύσεις

Εάν κάποια από αυτές τις προσκλήσεις ταιριάζει στο επιχειρηματικό σας σχέδιο, είμαστε στη διάθεσή σας για υποστήριξη και διευκρινίσεις.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, στο Επιμελητήριο Αχαΐας λειτουργεί το Γραφείο Διαμεσολάβησης,

Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00–13:00.

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2610 277779 (εσωτ. 30)

Email: [email protected]